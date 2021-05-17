Футболист ЦСКА Сигурдссон получил повреждение боковой связки коленного сустава

ТАСС, 17 мая. Исландский футболист московского ЦСКА Арнор Сигурдссон повредил внутреннюю боковую связку коленного сустава. Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.
22-летний исландец вышел на поле во втором тайме матча заключительного тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Динамо" (2:3) и был заменен в концовке встречи.
"МРТ выявило у игрока повреждение внутренней боковой связки левого коленного сустава", - говорится в заявлении.
Также сообщается, что у замененного из-за травмы защитника Виктора Васина выявлено повреждение задней поверхности бедра.
Сигурдссон в завершившемся чемпионате России провел 23 матча и забил два мяча. Васин принял участие в 12 встречах.