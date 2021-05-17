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Футбол в России

Футболист ЦСКА Сигурдссон получил повреждение боковой связки коленного сустава

Полузащитник был заменен по ходу матча чемпионата России с "Динамо"
Арнор Сигурдссон (слева) Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Арнор Сигурдссон (слева)
© Михаил Терещенко/ТАСС

ТАСС, 17 мая. Исландский футболист московского ЦСКА Арнор Сигурдссон повредил внутреннюю боковую связку коленного сустава. Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

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22-летний исландец вышел на поле во втором тайме матча заключительного тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Динамо" (2:3) и был заменен в концовке встречи.

"МРТ выявило у игрока повреждение внутренней боковой связки левого коленного сустава", - говорится в заявлении.

Также сообщается, что у замененного из-за травмы защитника Виктора Васина выявлено повреждение задней поверхности бедра.

Сигурдссон в завершившемся чемпионате России провел 23 матча и забил два мяча. Васин принял участие в 12 встречах.

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