Гинер: ЦСКА не планирует серьезных изменений в составе и тренерском штабе команды

ТАСС, 17 мая. Московский футбольный клуб ЦСКА не планирует вносить серьезные изменения в тренерский штаб и состав команды в ближайшее трансферное окно. Об этом газете "Спорт-Экспресс" сообщил президент клуба Евгений Гинер.

ЦСКА по итогам чемпионата России занял шестое место и в следующем сезоне впервые за 20 лет не выступит в еврокубках. 22 марта Виктор Гончаренко покинул пост главного тренера команды. Его сменил хорват Ивица Олич.

"Традиционный путь ЦСКА - эволюция. Ни в составе команды, ни в тренерском штабе, ни в составе менеджмента кадровых революций летом не планируется. Мы единая команда, нам предстоит много работы. Будем исправлять ситуацию все вместе", - подчеркнул Гинер.

"На данный момент сформирован четкий план подготовки к следующему сезону, тренерским штабом сформулирована целевая модель игры. Команда начнет работу на сборах 16 июня в Австрии. По результатам первого сбора, а также вслед за окончанием крупных международных турниров будут приняты дополнительные решения по составу команды", - добавил президент ЦСКА.

Гинер подчеркнул, что целью команды на следующий сезон будет борьба за первое место в чемпионате.