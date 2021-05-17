Российский пловец Малютин стал чемпионом Европы на дистанции 400 метров вольным стилем

ТАСС, 17 мая. Российский пловец Мартин Малютин завоевал золотую медаль на дистанции 400 метров вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта. Соревнования проходят в Будапеште.

Малютин преодолел дистанцию 3 минуты за 44,18 секунды. Второе место занял австриец Феликс Аубёк (+0,45), третьим стал представитель Литвы Данас Рапшис (+1,21).

Для 21-летнего Малютина эта медаль стала первой личной наградой на чемпионатах Европы. На турнире 2018 года он завоевал две серебряные медали в классической и смешанной эстафетах (4x200 метров вольным стилем). На чемпионате мира 2019 года Малютин выиграл бронзу на дистанции 200 метров вольным стилем и серебро в эстафете 4x200 метров вольным стилем.

Соревнования пловцов начались в понедельник. В первом финале на дистанции 400 метров комплексным плаванием победу одержала венгерка Катинка Хоссу. Второе место поделили ее соотечественница Викториа Михайвари-Фаркаш и британка Эйми Уилмотт.

Сборная России занимает первое место в медальном зачете на чемпионате Европы по водным видам спорта, завоевав 12 золотых, 4 серебряные и 5 бронзовых наград. На второй позиции идет команда Италии (5-5-7), на третьей - команда Украины (5-4-2).

Соревнования завершатся 23 мая.