Кадыров объяснил, почему назвал Нурмагомедова проектом UFC

ГРОЗНЫЙ, 17 мая. /ТАСС/. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что в слове "проект", которое он использовал в отношении бывшего обладателя пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова, нет ничего оскорбительного, и призвал не политизировать его высказывания. Об этом он рассказал в прямом эфире в соцсети Instagram .

В четверг Кадыров заявил, что считает Нурмагомедова проектом американской организации UFC и готов заплатить ему любой гонорар за поединок с представителем Absolute Championship Akhmat (ACA). Высказывание главы Чечни вызвало противоречивую реакцию в социальных сетях.

"Проект - это не оскорбительное слово, это значит, что организация нашла человека, который полезен, будет интересен болельщикам, почему нашему Хамзату [Чимаеву] дали за короткое время несколько боев? Потому что у него есть талант, он сильный, интересен всем, красиво дерется. Мы на связи с Хабибом, братьями, они ничего не говорят, а вы ерунду несете. Я говорю - да, он лучший в организации UFC, он это доказал всему миру, но проект есть проект, они друг друга нашли: он нашел эту организацию, а организация нашла его", - сказал глава Чечни.

Кадыров также отметил, что действительно предложил Нурмагомедову встретиться с представителем ACA, и считает несерьезными заявления о том, что нельзя проводить поединки с мусульманами или, в частности, с кавказцами. "Я просто к слову сказал, если придет в нашу лигу и ей будет реклама, посмотрим, если будет 30-0 - еще лучше, может, 29-1 (в послужном списке Нурмагомедова 29 побед и ни одного поражения - прим. ТАСС)? Какая разница? Если болеете, надо болеть по-мужски, не оскорбляя друг друга", - добавил глава Чечни.

Нурмагомедов стал чемпионом UFC в легком весе 7 апреля 2018 года, победив единогласным решением судей американца Эла Яквинту. Он трижды защищал титул - в поединках против ирландца Конора Макгрегора, американцев Дастина Порье и Джастина Гэтжи. 32-летний Нурмагомедов провел в смешанных единоборствах 29 боев, не потерпев ни одного поражения. В UFC он выступал с 2012 года, одержав 13 побед. В октябре прошлого года россиянин объявил о завершении карьеры.