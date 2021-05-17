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Массовый спорт

Правительство направило более 1 млрд рублей на проведение международных соревнований в РФ

Выделение средств было одобрено 13 мая

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Правительство России выделило более 1 млрд рублей на подготовку и проведение международных спортивных соревнований, которые пройдут в стране в течение ближайших двух лет. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин, сообщила в понедельник пресс-служба кабмина.

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"Речь идет о пяти крупных мероприятиях. Среди ближайших из них - чемпионат Европы по футболу УЕФА 2020 года, чемпионат мира ФИФА по пляжному футболу в Москве и первые Игры стран СНГ. Их проведение запланировано в 2021 году", - говорится в сообщении.

Выделение финансирования на эти цели было одобрено на заседании правительства 13 мая.

В 2022 году Россия примет чемпионат мира по волейболу и финальный матч футбольной Лиги чемпионов. Кроме того, в 2023 году в Екатеринбурге пройдет XXXII Всемирная летняя универсиада.

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