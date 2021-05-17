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Футболист "Реала" Кроос заразился коронавирусом

Немец пропустит заключительный тур чемпионата Испании
Тони Кроос EPA-EFE/JUANJO MARTIN
Описание
Тони Кроос
© EPA-EFE/JUANJO MARTIN

МАДРИД, 17 мая. /ТАСС/. Тест на коронавирус полузащитника мадридского футбольного клуба "Реал" Тони Крооса дал положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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"Футбольный клуб "Реал Мадрид" сообщает, что наш игрок Тони Кроос получил положительный результат теста на COVID-19, проведенного сегодня", - отмечается в заявлении. При этом указывается, что с пятницы 31-летний футболист соблюдает карантин после контакта с инфицированным коронавирусом. Таким образом, немец пропустит заключительный тур чемпионата Испании по футболу.

"Реал" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 81 очко в 37 матчах. У лидирующего "Атлетико" за тур до конца первенства 83 балла в активе, в случае равенства очков выше будут располагаться подопечные Зинедина Зидана. "Реал" в своем заключительном матче чемпионата примет "Вильярреал", а команда Диего Симеоне на выезде сыграет с "Вальядолидом". Все встречи 38-го тура пройдут 23 мая.

С начала распространения коронавируса в Испании было выявлено более 3,6 млн случаев заражения, свыше 79,3 тыс. пациентов умерли. В конце октября прошлого года правительство Испании вновь ввело в стране режим повышенной готовности, действие которого завершилось 9 мая текущего года.

27 декабря 2020 года в стране началась кампания по вакцинации. В настоящее время более 30% населения Испании уже получили как минимум одну дозу вакцины против коронавируса.

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