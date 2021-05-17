Футболист "Ювентуса" Роналду вывез все свои автомобили из Турина

ТАСС, 17 мая. Португальский нападающий итальянского футбольного клуба "Ювентус" Криштиану Роналду вывез все свои автомобили из Турина. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на итальянский портал Per Sempre Calcio.

Сообщается, что перевозкой занималась компания из Лиссабона. Ночью сотрудники компании вывезли все семь автомобилей, принадлежащих португальцу.

Испанский телеканал Cuatro 14 мая сообщил, что Роналду может перейти в португальский "Спортинг" в летнее трансферное окно. Ранее портал Tutto Sport сообщал, что интерес к португальцу проявляет французский ПСЖ.

Роналду 36 лет, он является пятикратным обладателем приза "Золотой мяч", пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, победителем Лиги наций. Нападающий начинал свою профессиональную карьеру в "Спортинге", с 1997 по 2002 год выступал в молодежной команде, в 2003-м был переведен в основную, принял участие в 31 матче и забил пять голов. Летом 2003 года португалец подписал контракт с английским "Манчестер Юнайтед", за который выступал с 2003 по 2009 год, затем перешел в испанский "Реал", за который играл до 2018 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 43 играх за "Ювентус" во всех турнирах и забил 36 голов.

"Ювентус" за тур до окончания чемпионата Италии занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от идущего на четвертом месте "Наполи" и занимающего третью строчку "Милана" на одно очко. Четыре лучшие команды по итогам чемпионата сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов следующего сезона. "Спортинг" стал чемпионом Португалии и в следующем сезоне сыграет в самом престижном клубном турнире Европы.