Бывший тренер "Ротора" Хацкевич назвал возмутительным перенос матча "Уфа" - "Арсенал"

ТАСС, 18 мая. Бывший главный тренер волгоградского футбольного клуба "Ротор" белорус Александр Хацкевич заявил, что перенос матча последнего тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Уфой" и "Арсеналом" является возмутительным, все команды должны быть в одинаковых условиях. Комментарий Хацкевича приводит газета "Спорт-Экспресс" .

Перед последним туром "Ротор" занимал предпоследнее место в турнирной таблице с 21 очком. В активе "Уфы" было 22 очка, "Арсенала" - 23. Все игры заключительного, 30-го тура должны были начаться в 14:00 мск. Начало встречи между "Уфой" и "Арсеналом" было перенесено на два часа из-за жары.

"Конечно, это возмутило. В Казани, где "Рубин" принимал "Ротор", как я понял, температура была не ниже, чем в Уфе. Но все же вышли на поле. Это какой-то беспредел, все должны быть в одинаковых условиях", - сказал Хацкевич.

"Ротор" в матче заключительного тура чемпионата сыграл вничью с казанским "Рубином" со счетом 1:1 и в случае поражения "Уфы" сохранил бы прописку в премьер-лиге. "Уфа" в заключительной встрече сезона обыграла "Арсенал" со счетом 2:1. Победный мяч был забит в результате автогола защитника тульской команды Максима Беляева.

Хацкевич покинул "Ротор" 19 марта, на тот момент волгоградский клуб занимал 13-е место в турнирной таблице РПЛ с 18 очками в 23 матчах и опережал идущую 15-й "Уфу" на четыре очка. "Мне жаль той работы, которую мы проделали. Получается, наш тренерский штаб на тот момент выполнял свою задачу. А то, что произошло после нашего увольнения... Пусть за это отвечают другие люди, им нести ответственность", - добавил 47-летний специалист.

Под руководством Хацкевича "Ротор" вернулся в высший дивизион чемпионата России спустя 16 лет. Ранее белорус работал главным тренером в украинском "Динамо" (Киев), сборной Белоруссии, ассистентом тренера в сборной Украины. Вместе с "Динамо" Хацкевич по два раза выигрывал Суперкубок Украины и серебряные медали национального первенства.