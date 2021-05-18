Сборная России по хоккею в полном составе вышла с карантина

ТАСС, 18 мая. Сборная России в полном составе вышла с трехдневного карантина после прибытия на чемпионат мира по хоккею, который пройдет в Риге. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Сборная России в полном составе вышла с карантина. Во время него национальная команда провела две онлайн-тренировки по ОФП. До первого матча против Чехии (21.05) сборная проведет три ледовые тренировки 18, 19 и 20 мая

Во время карантина национальная команда провела две онлайн-тренировки по общей физической подготовке.

Российские хоккеисты проведут три ледовые тренировки перед стартовым матчем чемпионата мира против чехов (21 мая).

Чемпионат мира пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Сборная России в группе A сыграет с командами Белоруссии, Чехии, Дании, Швеции, Швейцарии, Словакии и Великобритании.

В связи с санкциями Спортивного арбитражного суда на чемпионатах мира и Олимпийских играх российские команды не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать национальный гимн. Российские хоккеисты выступят в Риге под названием и флагом Олимпийского комитета России (ОКР). В честь побед россиян после матчей будет звучать музыкальный фрагмент из Концерта №1 с фортепиано и оркестром Петра Чайковского.