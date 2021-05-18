Футболист Рондон покинул московский ЦСКА

ТАСС, 18 мая. Венесуэльский нападающий Саломон Рондон покинул московский футбольный клуб ЦСКА в связи с истечением арендного договора. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Нападающий сыграл за ЦСКА 13 матчей в разных турнирах, забив четыре гола и отдав две голевые передачи.

Рондону 31 год, он выступал за ЦСКА с февраля, перейдя на правах аренды из китайского клуба "Далянь Ифан". Ранее футболист выступал в России за казанский "Рубин" и петербургский "Зенит", а также за английские "Вест Бромвич", "Ньюкасл", испанские "Лас-Пальмас", "Малагу" и венесуэльский клуб "Арагуа".

В составе "Зенита" он стал чемпионом России и обладателем кубка страны. В составе сборной Венесуэлы Рондон провел 83 матча и забил 31 мяч. Он является лучшим бомбардиром в истории сборной.