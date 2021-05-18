Российская премьер-лига намерена учесть опыт в ситуации с переносом матчей из-за жары

Матч заключительного, 30-го тура "Уфа" - "Арсенал" (2:1) в воскресенье был перенесен из-за жары на два часа позже, в то время как игра "Рубина" и "Ротора", который боролся с уфимским клубом за сохранение места в элите, началась по плану в 14:00 мск и завершилась со счетом 1:1. Такое решение вызвало недовольство у волгоградского клуба.

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Российская премьер-лига (РПЛ) в дальнейшем постарается учесть опыт при ситуации в связи с переносом одного из матчей чемпионата России из-за жары. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе лиги.

"Раннее время начала матчей 30-го тура Тинькофф-РПЛ - устоявшаяся практика последних лет. Если заключительный тур приходился на выходной день, игры начинались в период с 13:30 до 15:00, - говорится в сообщении. - В этом году 16 мая в некоторых регионах была аномально высокая температура, которая в Уфе сохранялась в течение дня".

"В целях сохранения здоровья участников и зрителей матча "Уфа" - "Арсенал" в соответствии с нормами регламента было принято оперативное решение о переносе матча. Возможность переноса игры "Рубин" - "Ротор" не рассматривалась, так как для этого не было оснований. Лига постоянно совершенствует принципы назначения времени начала матчей и места их проведения исходя из многих факторов. Опыт 30-го тура Тинькофф-РПЛ сезона-2020/21 также будет учтен в дальнейшем", - отмечается в сообщении.

По итогам сезона "Ротор" покинул РПЛ, а "Уфа" и "Арсенал" сохранили прописку в высшем дивизионе.