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Чемпионат Европы по водным видам спорта

Российские пловцы стали третьими в смешанной эстафете на чемпионате Европы

Александр Щеголев, Александр Красных, Анна Егорова и Анастасия Кирпичникова завоевали бронзу в смешанной эстафете 4 по 200 м вольным стилем

ТАСС, 18 мая. Российские пловцы завоевали бронзовые медали в смешанной эстафете 4х200 метров вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта. Соревнования проходят в Будапеште.

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В составе российской сборной выступали Александр Щеголев, Александр Красных, Анна Егорова и Анастасия Кирпичникова. Британская команда одержала победу с рекордом чемпионатов Европы, показав результат 7 минут 26,67 секунды. Второе место заняли итальянцы (+2,68). Россияне уступили победителям 4,87 секунды.

Сборная России занимает первое место в медальном зачете чемпионата Европы по водным видам спорта, завоевав 14 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых наград. На второй позиции идет команда Италии (6-6-8), на третьей - команда Украины (5-4-2).
Соревнования пловцов начались в понедельник. Сборная России завоевала три золотые, одну серебряную и две бронзовые медали.

Чемпионат Европы по водным видам спорта завершится 23 мая.

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Чемпионат Европы по водным видам спорта
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