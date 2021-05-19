Минздрав Канады заявил, что плей-офф НХЛ, скорее всего, пройдет без зрителей

По его словам, власти Канады намерены начать ослаблять ковидные протоколы лишь после того, как 75% канадцев будут вакцинированы хотя бы одной из двух необходимых прививок от нового коронавируса, а говорить о том, чтобы проводить крупные собрания внутри помещений, можно будет только после полной вакцинации 75% граждан. В Канаде на данный момент прививки сделали 17,3 млн человек (55% населения старше 12 лет). "Если вы посмотрите на расписание игр плей-офф НХЛ, которые проходят сейчас, и которые будут проходить летом, то это не то, что [мы] могли бы серьезно рассматривать с точки зрения фанатов на трибунах", - сказал Нджу.

При этом он добавил, что канадские власти пока рассматривают вопрос допуска команд из США в Канаду в ходе третьего раунда плей-офф Кубка Стэнли. Ранее премьер-министр страны Джастин Трюдо сообщил, что власти Канады еще не начали предметные переговоры с НХЛ по поводу приезда американских клубов.

Матчи регулярного чемпионата НХЛ в этом сезоне проходили между командами в рамках дивизионов, в одном из которых были сосредоточены семь канадских клубов. После второго раунда розыгрыша плей-офф одной из них предстоит сыграть с американским клубом, а в случае выхода в финал - с еще одной командой из США. Финальные игры должны пройти в середине июля.

Канадско-американская граница закрылась в полночь 21 марта 2020 года по времени Оттавы, был введен запрет на все необязательные передвижения граждан двух стран, в частности запрещены туристические поездки. Как сообщил тогда Трюдо, эти ограничения продлятся до тех пор, пока стороны не будут уверены в безопасности привычного режима перемещения граждан через границу. Срок действия нынешнего соглашения между Канадой и США рассчитан до 21 мая, но, вероятно, он будет продлен еще на один месяц.