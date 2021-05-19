"Химки" проведут переговоры о подписании контрактов с Глушаковым и Идову в начале июня

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Подмосковный футбольный клуб "Химки" проведет переговоры о подписании новых контрактов с полузащитником Денисом Глушаковым и защитником Брайаном Идову в начале июня. Об этом ТАСС сообщил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Глушаков выступает за "Химки" с октября 2020 года, срок нынешнего соглашения с клубом истекает 30 июня. Идову был арендован подмосковным клубом у столичного "Локомотива" в августе прошлого года, его арендное соглашение заканчивается, так же как и контракт с железнодорожниками, 30 июня.

"Ребята ушли в отпуск, вернемся к переговорному процессу где-то в начале июня, понятно, что Денис является одним из лидеров команды, Брайан тоже входит в их число, - сказал Терюшков. - Я думаю, что все будет зависеть от желания игроков, их потребностей и запросов, которые они обозначат, и наших возможностей, переговоры будут в начале июня. Я думаю, и Денису, и Брайану комфортно в клубе, комфортно в коллективе, комфортно с главным тренером (Игорем Черевченко - прим. ТАСС), я надеюсь, что наши возможности и их желания будут сопоставимы".

Глушакову 34 года, в минувшем сезоне Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) полузащитник провел 15 матчей, забив три мяча и отдав одну голевую передачу. На счету 29-летнего Идову три гола и две результативные передачи в 28 играх чемпионата.