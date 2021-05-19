Хоккеист Саморуков продолжит карьеру в "Эдмонтоне"

ТАСС, 19 мая. Защитник Дмитрий Саморуков продолжит карьеру в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Эдмонтон". Об этом сообщает пресс-служба столичного ЦСКА, за который игрок выступал в минувшем сезоне.

Саморуков провел за ЦСКА 48 матчей в регулярном чемпионате, в которых забросил две шайбы и сделал шесть голевых передач. Плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 21-летний защитник пропустил из-за травмы. Контракт Саморукова с ЦСКА истек 30 апреля 2021 года.

Игрок был выбран "Эдмонтоном" на драфте НХЛ 2017 года под общим 84-м номером. В его активе также бронзовые награды молодежного и юниорского чемпионатов мира. На протяжении трех сезонов он выступал в Хоккейной лиге Онтарио (OHL) за "Гелф Шторм".