Власти назвали задачей "Нижнего Новгорода" в РПЛ привлечение болельщиков на стадион

В среду Никитин вручил футболистам бронзовые медали первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Награждение состоялось в Нижегородском кремле.

"У нас есть все необходимое, чтобы проводить матчи на самом высоком уровне. Главная задача - чтобы как можно больше людей ходило на стадион "Нижний Новгород". Это можно сделать, только показывая достойную борьбу до последних минут", - сказал Никитин.

Губернатор отметил, что выхода в РПЛ ждали все нижегородские болельщики и любители спорта. Команда на протяжении сезона, по его мнению, демонстрировала сплоченность в самых сложных моментах и преодолела трудности, связанные с пандемией.

Ранее Российский футбольный союз (РФС) отклонил апелляцию "Оренбурга" на невыдачу лицензии на выступление в РПЛ. Клуб занял второе место в ФНЛ, дающее право выступить в элитном дивизионе. Позднее бюро исполкома РФС приняло решение утвердить регламент переходных матчей чемпионата страны. Согласно этому решению, занявший третье место в турнирной таблице первенства ФНЛ "Нижний Новгород" получил прямую путевку в РПЛ, стыковых игр по итогам сезона не будет. Ранее клуб получил лицензию для участия в РПЛ.