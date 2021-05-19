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Бокс

Боксер Мышев не выступит на турнире Gazfight, его соперник заразился коронавирусом

Соревнования проводит промоутерская компания исполнителя Басты

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Российский боксер Владимир Мышев не выступит на турнире Gazfight 21 мая в подмосковных Химках по причине заражения соперника коронавирусной инфекцией. Об этом ТАСС сообщили организаторы соревнований.

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"Мышев не выступит. Его соперник сдал положительный тест на коронавирус", - сказал собеседник агентства.

23-летний Мышев должен был провести поединок против венесуэльца Хампьера Осеса.

Главным боем турнира станет поединок тяжеловесов Дмитрия Кудряшова и Евгения Романова. Gazfight - промоутерская компания музыкального исполнителя Василия Вакуленко (Басты).

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