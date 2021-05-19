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Чемпионат Европы по водным видам спорта

Пловец Колесников стал чемпионом Европы на дистанции 100 метров вольным стилем

Андрей Минаков занял третье место
Климент Колесников EPA-EFE/Tamas Kovacs
Описание
Климент Колесников
© EPA-EFE/Tamas Kovacs

ТАСС, 19 мая. Российский пловец Климент Колесников завоевал золотую медаль на дистанции 100 метров вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта. Соревнования проходят в Будапеште.

Россиянин Андрей Минаков выиграл бронзовую медаль, уступив победителю 0,37 секунды. Вторым стал итальянец Алессандро Миресси (+0,08).

Колесников стал шестикратным чемпионом Европы. Ранее на текущих соревнованиях он завоевал золотые награды в эстафете 4 по 100 м вольным стилем и на дистанции 50 метров на спине. На чемпионате мира 2019 года Колесников завоевал одну серебряную и две бронзовые медали. Также он является двукратным чемпионом мира и десятикратным чемпионом Европы по плаванию на короткой воде.

Сборная России занимает первое место в медальном зачете чемпионата Европы по водным видам спорта, завоевав 14 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых наград. На второй позиции идет команда Италии (6-7-9), на третьей - команда Украины (6-4-2).

Чемпионат Европы по водным видам спорта завершится 23 мая.

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Чемпионат Европы по водным видам спорта
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