Пловец Колесников стал чемпионом Европы на дистанции 100 метров вольным стилем

ТАСС, 19 мая. Российский пловец Климент Колесников завоевал золотую медаль на дистанции 100 метров вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта. Соревнования проходят в Будапеште.

Россиянин Андрей Минаков выиграл бронзовую медаль, уступив победителю 0,37 секунды. Вторым стал итальянец Алессандро Миресси (+0,08).

Колесников стал шестикратным чемпионом Европы. Ранее на текущих соревнованиях он завоевал золотые награды в эстафете 4 по 100 м вольным стилем и на дистанции 50 метров на спине. На чемпионате мира 2019 года Колесников завоевал одну серебряную и две бронзовые медали. Также он является двукратным чемпионом мира и десятикратным чемпионом Европы по плаванию на короткой воде.

Сборная России занимает первое место в медальном зачете чемпионата Европы по водным видам спорта, завоевав 14 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых наград. На второй позиции идет команда Италии (6-7-9), на третьей - команда Украины (6-4-2).

Чемпионат Европы по водным видам спорта завершится 23 мая.