WADA оценит выполнение российским спортом наложенных санкций

ТАСС, 20 мая. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) оценит выполнение Россией решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о двухлетних санкциях. Вопрос включен в повестку заседаний исполкома и совета учредителей WADA, которые пройдут 20 и 21 мая соответственно в онлайн-режиме.

Речь пойдет о решении CAS от 17 декабря лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия кодексу WADA. Оно повлекло ряд санкций: до декабря 2022 года России нельзя проводить и претендовать на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр и чемпионатов мира, национальным сборным на этих турнирах запрещено использовать символику и гимн страны, государственным служащим - занимать посты в общероссийских и международных федерациях. Решение распространяется на все олимпийские и неолимпийские организации, которые являются подписантами кодекса WADA.

Также исполком и совет учредителей WADA обсудят процесс рассмотрения допинговых дел в отношении российских спортсменов, которые основаны на данных из базы московской лаборатории (LIMS). Судебное разбирательство о достоверности сведений из этой базы данных как раз привело к введению санкций в отношении российского спорта. CAS согласился с тем, что российская сторона в начале 2019 года передала WADA умышленно искаженные данные LIMS, которые содержат результаты проверки спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 год. При этом суд не согласился с полным списком санкций WADA, в частности, вдвое сократив срок их действий.

На основании LIMS были открыты 298 допинговых дел, под подозрение попали спортсмены, представляющие 27 видов спорта. На заседаниях WADA может быть представлена обновленная информация о ходе разбирательств.

Решение CAS также требует от РУСАДА оказывать WADA полное содействие в расследовании допинговых дел и предоставить неискаженные данные LIMS. Кроме того, российская сторона должна погасить WADA затраты на расследование и судебные издержки, которые суммарно близки к €2 млн.

Другие вопросы

На предстоящих заседаниях также будут обсуждаться реформы управления WADA, увеличение в руководстве представительства спортсменов, подготовка к Олимпийским и Паралимпийским играм в Токио, последние достижения в области антидопинговой науки и другие вопросы, связанные с деятельностью WADA и антидопинга.

Совет учредителей WADA состоит из 38 человек, он является высшим управленческим органом агентства. В исполком входит 14 человек, ему совет учредителей делегирует право управлять WADA. Представители спортивного сообщества и стран делят поровну представительство в совете учредителей. Президентом WADA с 2020 года является поляк Витольд Банька.