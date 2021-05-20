"Лейкерс" обыграли "Голден Стэйт" и вышли в плей-офф НБА

Самым результативным игроком встречи стал баскетболист "Голден Стэйт" Стефен Карри, набравший 37 очков. Форвард "Лейкерс" Леброн Джеймс оформил трипл-дабл (22 очка + 11 подборов + 10 передач), дабл-дабл на счету его одноклубника Энтони Дэвиса (25 очков + 12 подборов).

По итогам регулярного чемпионата "Лейкерс" заняли седьмое место в таблице Западной конференции, "Голден Стэйт" стал восьмым. Из-за пандемии команды провели по 72 игры вместо привычных 82. Напрямую в плей-офф вышли по шесть команд из каждой конференции. Еще по четыре попали в раунд плей-ин, чтобы распределить оставшиеся путевки в первый раунд.

Матчи плей-ин проходят с 18 по 21 мая, седьмая команда играет с восьмой, победитель займет итоговое седьмое место. Девятая команда встречается с десятой, проигравший завершит участие в турнире. Затем за последнюю путевку сыграют проигравший в матче между седьмой и восьмой командами и победитель игры между девятой и десятой. После этого 22 мая стартует первый раунд плей-офф, где команды будут выявлять сильнейшего в сериях до четырех побед.

"Лейкерс" заняли итоговое седьмое место и в первом раунде плей-офф встретятся с "Финиксом". "Голден Стэйт" в матче за последнюю путевку от Западной конференции сыграет против "Мемфиса". Победитель в первом раунде плей-офф встретится с "Ютой".

В среду "Бостон" обыграл "Вашингтон" в матче плей-ин Восточной конференции и вышел в плей-офф, где сыграет с "Бруклином". "Вашингтон" в матче за восьмую путевку встретится с "Индианой". Победитель в первом раунде плей-офф сыграет с "Филадельфией".