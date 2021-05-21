Велогонщик Перкинс пропустит турниры в РФ, но остается кандидатом на участие в Олимпиаде

34-летний Перкинс с начала пандемии находится в Австралии, куда уехал сразу после чемпионата мира, который проходил в Берлине с 26 февраля по 1 марта 2020 года. Из-за сложной эпидемиологической обстановки и транспортных проблем спортсмен долгое время не имел возможности вернуться в Россию и вынужден был тренироваться самостоятельно. Личный тренер Перкинса Владимир Хозов 11 мая сообщил ТАСС, что его подопечный должен вернуться в Россию 17 мая, чтобы выступить на Гран-при Москвы.

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Двукратный чемпион мира по велогонкам на треке в составе сборной Австралии Шейн Перкинс из-за проблем с выездом не выступит на майских этапах Гран-при в Москве и Санкт-Петербурге, однако продолжает рассматриваться в качестве кандидата в сборную России на чемпионат Европы и Олимпийские игры. Об этом ТАСС сообщил главный тренер национальной команды Сергей Ковпанец.

Велогонщик Перкинс пока не может вылететь из Австралии в Москву на соревнования

"Перкинс не выступит на этапах Гран-при, которые пройдут в Москве и Санкт-Петербурге. Это связано с тем, что из-за ковидных ограничений он пока не может выехать из Австралии. Этот спортсмен примет участие в местных соревнованиях. Если ему удастся себя показать там и проехать хорошо, то мы его обязательно пригласим к себе на сбор, который пройдет перед чемпионатом Европы", - заметил Ковпанец.

Гран-при Москвы пройдет с 21 по 23 мая, Гран-при Санкт-Петербурга с 28 по 31 мая. По итогам петербургского турнира должен быть определен состав сборной России на чемпионат Европы в Минске.

Уроженец Австралии Перкинс выигрывал чемпионаты мира в 2011 и 2012 годах, на Олимпиаде-2012 стал обладателем бронзовой награды. Летом 2017 года спортсмен стал гражданином России. В сентябре 2017 года он принес сборной России серебряную награду чемпионата Европы в кейрине.

Чемпионат Европы пройдет в Минске с 23 по 27 июня. Олимпийские игры в Токио состоятся в период с 23 июля по 8 августа.