Во время Игр в Токио в день будут проводить до 60 тыс. тестов на коронавирус

ТОКИО, 21 мая. /ТАСС/. Организаторы Олимпийских игр в Токио во время их проведения намерены делать ежедневно до 60 тыс. тестов на коронавирус среди атлетов и других участников спортивного мероприятия. Об этом заявила в пятницу на онлайн пресс-конференции глава оргкомитета Олимпиады "Токио-2020" Сэйко Хасимото.

"Мы исходим из того, что максимальное количество ежедневных тестов будет составлять 50-60 тысяч", - сказала она. Вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Джон Коутс в свою очередь подчеркнул, что с точки зрения безопасного проведения Игр организаторы в первую очередь полагаются именно на систему тестирования на коронавирус, а не на предварительную вакцинацию.

В апреле организаторы Олимпиады в Токио достигли договоренности о ежедневных тестах на коронавирус для спортсменов и тех, кто с ними контактирует. Остальные участники Олимпиады будут ежедневно тестироваться на коронавирус только первые три дня после их прибытия. Затем регулярность проверок будет зависеть от их контактов с другими.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков. Решение по поводу допуска японских зрителей должно быть принято в июне в зависимости от ситуации с распространением коронавируса в стране.