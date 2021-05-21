{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ЧМ по хоккею в Риге

Самонов займет место в воротах сборной России по хоккею в матче против чехов

Встреча пройдет 21 мая и начнется в 16:15 мск
Александр Самонов Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Александр Самонов
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 21 мая. Александр Самонов будет защищать ворота сборной России в первом матче на чемпионате мира по хоккею против команды Чехии. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Запасным голкипером будет Иван Бочаров.

Сочетания звеньев национальной команды выглядят следующим образом:

  • Александр Барабанов - Максим Шалунов - Константин Окулов, Артем Зуб - Никита Задоров;
  • Антон Слепышев - Павел Карнаухов - Михаил Григоренко, Владислав Гавриков - Иван Проворов;
  • Эмиль Галимов - Иван Морозов - Антон Бурдасов, Игорь Ожиганов - Рушан Рафиков;
  • Артем Швец-Роговой - Владислав Каменев - Дмитрий Воронков, Григорий Дронов - Евгений Тимкин.

Матч сборных России и Чехии пройдет в пятницу и начнется в 16:15 мск. Команды выступают в группе В вместе с командами Швеции, Швейцарии, Словакии, Дании, Великобритании и Белоруссии. Чемпионат мира в Риге стартует в пятницу и завершится 6 июня.

В связи с санкциями Спортивного арбитражного суда до середины декабря 2022 года российские команды на чемпионатах мира и Олимпийских играх не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать национальный гимн. Российские хоккеисты выступают в Риге под названием и флагом Олимпийского комитета России. В честь побед россиян после матчей будет звучать музыкальный фрагмент из Концерта №1 с фортепиано и оркестром Петра Чайковского.

Теги
ЧМ по хоккею в Риге
Евро-2020
Дзюба: футболисты сборной России должны быть физически готовы к чемпионату Европы
22 мая национальная команда вылетит в Австрию для проведения тренировочного сбора перед турниром
Читать полностью