Самонов займет место в воротах сборной России по хоккею в матче против чехов

ТАСС, 21 мая. Александр Самонов будет защищать ворота сборной России в первом матче на чемпионате мира по хоккею против команды Чехии. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Изучаем состав на стартовый матч на чемпионате мира! Вратари: Самонов, Бочаров Игра начнётся в 16:15 по мск, смотреть можно на Первом и на https://t.co/hVuJjUSFTb , повтор в 23:20 — на Матч ТВ #россиявмоемсердце pic.twitter.com/Eux64HGOxh

Запасным голкипером будет Иван Бочаров.

Сочетания звеньев национальной команды выглядят следующим образом:

Александр Барабанов - Максим Шалунов - Константин Окулов, Артем Зуб - Никита Задоров;

Антон Слепышев - Павел Карнаухов - Михаил Григоренко, Владислав Гавриков - Иван Проворов;

Эмиль Галимов - Иван Морозов - Антон Бурдасов, Игорь Ожиганов - Рушан Рафиков;

Артем Швец-Роговой - Владислав Каменев - Дмитрий Воронков, Григорий Дронов - Евгений Тимкин.

Матч сборных России и Чехии пройдет в пятницу и начнется в 16:15 мск. Команды выступают в группе В вместе с командами Швеции, Швейцарии, Словакии, Дании, Великобритании и Белоруссии. Чемпионат мира в Риге стартует в пятницу и завершится 6 июня.

В связи с санкциями Спортивного арбитражного суда до середины декабря 2022 года российские команды на чемпионатах мира и Олимпийских играх не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать национальный гимн. Российские хоккеисты выступают в Риге под названием и флагом Олимпийского комитета России. В честь побед россиян после матчей будет звучать музыкальный фрагмент из Концерта №1 с фортепиано и оркестром Петра Чайковского.