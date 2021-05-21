"Локомотив" объявил о подписании нового контракта с футболистом Жемалетдиновым

ТАСС, 21 мая. Московский футбольный клуб "Локомотив" заключил новое соглашение с полузащитником Рифатом Жемалетдиновым. Об этом на встрече с болельщиками сообщил председатель совета директоров клуба Александр Плутник.

Договор с игроком рассчитан на три года.

"Рифат Жемалетдинов заключил новый контракт на три года", - сказал Плутник.

Жемалетдинов является воспитанником "Локомотива", свой первый матч за команду он провел в 2016 году, с 2016 по 2018 год он выступал за казанский "Рубин", после чего вернулся в "Локомотив". В прошедшем сезоне он провел в составе железнодорожников 30 матчей в различных турнирах, забил три гола и отдал шесть результативных передач. В марте 2021 года полузащитник дебютировал в сборной России.