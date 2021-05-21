{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

"Локомотив" заключил новый контракт с главным тренером Марко Николичем

Соглашение рассчитано на три года
Главный тренер "Локомотива" Марко Николич Егор Алеев/ТАСС
Описание
Главный тренер "Локомотива" Марко Николич
© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 21 мая. Московский футбольный клуб "Локомотив" заключил новое соглашение с главным тренером команды Марко Николичем. Об этом на встрече с болельщиками сообщил председатель совета директоров клуба Александр Плутник.

На эту тему
Плутник: в "Локомотиве" доверяют главному тренеру команды Николичу
Плутник: в "Локомотиве" доверяют главному тренеру команды Николичу

"Контракт заключен именно на три года. Мы очень рады. Сезон был непростым", - сказал Плутник.

Николич возглавил "Локомотив" в мае прошлого года, подписав контракт до лета 2022 года. В соглашении был пункт, позволявший досрочно его разорвать. Под руководством 41-летнего серба "Локомотив" занял третье место в завершившемся чемпионате России и выиграл кубок страны. В Лиге чемпионов железнодорожники заняли последнее место в группе и не сумели выйти в весеннюю часть еврокубков.

"Я очень рад и счастлив, что мы продлили контракт на три года. На встрече с нашими болельщиками я сказал, что мы только начали собирать трофеи. Для этого и должны работать. Хочу поблагодарить всю команду "Локомотив", тренерский штаб", - отметил Николич.

На эту тему
Николич: "Локомотив" заслужил победу в финале Кубка России
Николич: "Локомотив" заслужил победу в финале Кубка России

"Каждому тренеру необходимо время для построения боеспособного коллектива. Нынешней весной мы увидели значительный прогресс в действиях как всей команды, так и отдельных игроков. Довольны тем, что с главным тренером подписан новый контракт, считаем его срок оптимальным для создания команды, которая будет способна добиваться успеха как в России, так и на европейской арене", - сказал генеральный директор "Локомотива" Владимир Леонченко.

Ранее Николич возглавлял сербские "Рад", "Войводину", "Партизан", словенскую "Олимпию" и венгерский "Фехервар". С "Партизаном" в сезоне-2016/17 он выиграл национальный чемпионат и Кубок Сербии. С "Фехерваром" стал чемпионом Венгрии (2017/18) и завоевал Кубок Венгрии (2018/19).

Теги
Российский футбол
Футбол в России
"Локомотив" объявил о подписании нового контракта с футболистом Жемалетдиновым
Срок действия договора с полузащитником составит три года
"Локомотив" объявил о подписании нового контракта с футболистом Жемалетдиновым
Читать полностью