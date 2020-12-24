Плутник: в "Локомотиве" доверяют главному тренеру команды Николичу

"Мы тренеру доверяем и рассчитываем на его профессиональные качества, что позволяет рассчитывать на шаги вперед", - сказал Плутник.

ТАСС, 24 декабря. Руководство московского футбольного клуба "Локомотив" доверяет главному тренеру команды Марко Николичу. Об этом в эфире телеканала "Матч ТВ" сообщил председатель совета директоров клуба Александр Плутник.

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В среду в "Локомотиве" произошли изменения в руководящем составе. Плутник сменил Анатолия Мещерякова на посту председателя совета директоров, а генеральным директором команды стал Владимир Леонченко, занявший этот пост вместо Василия Кикнадзе.

"Большая честь возглавить клуб. Стоят задачи достигать высот в игре. Самое главное - футболистам набрать сил и готовиться к сезону. Действующий контракт Николича в силе", - отметил в эфире Леонченко.

"Локомотив" после 19 туров занимает восьмое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги, набрав 28 очков.