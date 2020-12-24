{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Плутник: в "Локомотиве" доверяют главному тренеру команды Николичу

"Локомотив" после 19 туров занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ
Председатель совета директоров "Локомотива" Александр Плутник Михаил Почуев/ТАСС
Описание
Председатель совета директоров "Локомотива" Александр Плутник
© Михаил Почуев/ТАСС

ТАСС, 24 декабря. Руководство московского футбольного клуба "Локомотив" доверяет главному тренеру команды Марко Николичу. Об этом в эфире телеканала "Матч ТВ" сообщил председатель совета директоров клуба Александр Плутник.

"Мы тренеру доверяем и рассчитываем на его профессиональные качества, что позволяет рассчитывать на шаги вперед", - сказал Плутник.

На эту тему
Перевели стрелку. В руководстве футбольного "Локомотива" произошли перестановки

В среду в "Локомотиве" произошли изменения в руководящем составе. Плутник сменил Анатолия Мещерякова на посту председателя совета директоров, а генеральным директором команды стал Владимир Леонченко, занявший этот пост вместо Василия Кикнадзе.

"Большая честь возглавить клуб. Стоят задачи достигать высот в игре. Самое главное - футболистам набрать сил и готовиться к сезону. Действующий контракт Николича в силе", - отметил в эфире Леонченко.

"Локомотив" после 19 туров занимает восьмое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги, набрав 28 очков.

Теги
Российский футболРоссияПлутник, Александр АльбертовичНиколич, Марко
Чемпионат России по фигурному катанию
Ковалев надеется, что больше не упадет на твизле после ошибки на чемпионате России
Фигурист отметил, что не нервничал перед выступлением
Читать полностью