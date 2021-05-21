Плутник призвал болельщиков "Локомотива" высказать идеи по улучшению арены

ТАСС, 21 мая. Председатель совета директоров футбольного клуба "Локомотив" Александр Плутник попросил болельщиков направить свои предложения по улучшению "РЖД-Арены". Об этом он рассказал на встрече с фанатами.

Ранее глава РЖД Олег Белозеров рассказал, что в холдинге не рассматривали снос "РЖД-Арены" с целью застройки территории жильем, но обсуждают разные варианты реконструкции стадиона.

"Мы хотим, чтобы каждый из вас отправил свои предложения и идеи, кому бы что хотелось видеть на домашнем стадионе. Не только стадиона, но и всего ядра в Черкизове, - сказал Плутник. - Кроме того, наш стадион должен быть безопасным для болельщиков. Сейчас у нас есть требования, что некоторые вещи нашего стадиона нужно исправить".

"Все наше обсуждение внутри и снаружи стадиона будет проводиться с вами, пожалуйста, направляйте [предложения]", - добавил он.

Со стороны болельщиков был запрос о повышении комфорта на стадионе, рассказал руководитель клуба. "У нас самый холодный стадион, у нас не очень хорошее качество питания на стадионе, потому мощности на стадионе ограничены, даже поддерживать питание нельзя в дни матчей. Нет качественных вещей для обслуживания болельщиков. Что касается требований к полю, то это не так легко, так как есть ров, от которого нелегко избавиться", - отметил он.