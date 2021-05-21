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Футбол в России

Плутник призвал болельщиков "Локомотива" высказать идеи по улучшению арены

Председатель совета директоров отметил, что стадион должен быть безопасным для зрителей

ТАСС, 21 мая. Председатель совета директоров футбольного клуба "Локомотив" Александр Плутник попросил болельщиков направить свои предложения по улучшению "РЖД-Арены". Об этом он рассказал на встрече с фанатами.

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Ранее глава РЖД Олег Белозеров рассказал, что в холдинге не рассматривали снос "РЖД-Арены" с целью застройки территории жильем, но обсуждают разные варианты реконструкции стадиона.

"Мы хотим, чтобы каждый из вас отправил свои предложения и идеи, кому бы что хотелось видеть на домашнем стадионе. Не только стадиона, но и всего ядра в Черкизове, - сказал Плутник. - Кроме того, наш стадион должен быть безопасным для болельщиков. Сейчас у нас есть требования, что некоторые вещи нашего стадиона нужно исправить".

"Все наше обсуждение внутри и снаружи стадиона будет проводиться с вами, пожалуйста, направляйте [предложения]", - добавил он.

Со стороны болельщиков был запрос о повышении комфорта на стадионе, рассказал руководитель клуба. "У нас самый холодный стадион, у нас не очень хорошее качество питания на стадионе, потому мощности на стадионе ограничены, даже поддерживать питание нельзя в дни матчей. Нет качественных вещей для обслуживания болельщиков. Что касается требований к полю, то это не так легко, так как есть ров, от которого нелегко избавиться", - отметил он.

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