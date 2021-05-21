"Локомотив" рассматривает возможность проведения мероприятий с Семиным к 100-летию клуба

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" рассматривает возможность привлечения своего бывшего главного тренера Юрия Семина к проведению мероприятий, посвященных столетию клуба. Об этом на встрече с болельщиками сообщил председатель совета директоров клуба Александр Плутник.

"Локомотив" 14 мая 2020 года объявил о решении совета директоров клуба не продлевать контракт с Семиным, который истекал 31 мая, его сменил серб Марко Николич. Футбольному клубу "Локомотив" исполнится 100 лет в 2022 году.

"Локомотив" готовится отмечать 100-летие, мы будем обязательно этот вопрос с Семиным обсуждать, - сказал Плутник. - Посмотрим, какие мероприятия сможем сделать вместе, мы сейчас обсуждаем проект мероприятий к 100-летию клуба".

Генеральный директор железнодорожников Владимир Леонченко подчеркнул, что клуб ведет работу со всеми своими ветеранами. "Мы со всеми ветеранами ведем работу, наш клуб открыт для всех ветеранов. С Семиным у меня давние и хорошие отношения. Мы на связи с Юрием Павловичем. Когда будет какое-то решение, все будет объявлено", - подчеркнул Леонченко.

Семин возглавлял "Локомотив" с августа 2016 года. За этот период клуб стал чемпионом страны сезона-2017/18, дважды обладателем Кубка России (2016/17 и 2018/19) и один раз выиграл Суперкубок России (2019). Ранее Семин тренировал "Локомотив" с 1986 по 1990 год, с 1992 по 2005 год и с 2009 по 2010 год. Под его руководством клуб неоднократно становился чемпионом России (2002, 2004) и выигрывал кубок страны (1995/96, 1996/97, 1999/00, 2000/01).