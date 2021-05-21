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Чемпионат Европы по водным видам спорта

Юлия Ефимова стала третьей на чемпионате Европы по плаванию на 200 метров брассом

Евгения Чикунова заняла четвертое место
Юлия Ефимова EPA-EFE/Tamas Kovacs
Описание
Юлия Ефимова
© EPA-EFE/Tamas Kovacs

ТАСС, 21 мая. Россиянка Юлия Ефимова завоевала бронзовую медаль в плавании на дистанции 200 метров брассом на чемпионате Европы по водным видам спорта. Соревнования проходят в Будапеште.

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Ефимова показала результат 2 минуты 22,16 секунды, проиграв победительнице Молли Реншоу из Великобритании 0,82 секунды. Второе место заняла швейцарка Лиза Мэми (+0,71). Ставшая чемпионкой России на этой дистанции Евгения Чикунова заняла четвертое место, проиграв Ефимовой 0,01 секунды.

На Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро Ефимова выиграла две серебряные награды (100 м и 200 м брассом). На Играх-2012 спортсменка стала бронзовым призером на дистанции 200 м брассом. В активе Ефимовой шесть золотых наград чемпионатов мира. На последнем мировом первенстве, проходившем летом 2019 года в южнокорейском Кванджу, россиянка выиграла золото, серебро и бронзу, победив на дистанции 200 м брассом. Также она побеждала на этой дистанции в 2013 и 2017 годах.

Чемпионат Европы по водным видам спорта завершится 23 мая.

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Чемпионат Европы по водным видам спорта
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