Мартин Малютин стал чемпионом Европы на дистанции 200 метров вольным стилем

ТАСС, 21 мая. Россиянин Мартин Малютин завоевал золотую медаль в финальном заплыве на дистанции 200 метров вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта. Соревнования проходят в Будапеште.

Малютин преодолел дистанцию за 1 минуту 44,79 секунды, установив рекорд чемпионатов Европы. Второе место занял британец Данкан Скотт (+0,40), третьим стал его соотечественник Томас Дин (+0,55).

Для 21-летнего Малютина эта победа стала третьей на текущем чемпионате Европы. Ранее он занял первое место на дистанции 400 метров вольным стилем и в эстафете 4х200 метров вольным стилем. На турнире 2018 года россиянин завоевал две серебряные медали в классической и смешанной эстафетах (4x200 метров вольным стилем). На чемпионате мира 2019 года Малютин выиграл бронзу на дистанции 200 метров вольным стилем и серебро в эстафете 4x200 метров вольным стилем.

Чемпионат Европы в Венгрии завершится 23 мая.