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Летние олимпийские виды спорта

Каменева удивилась решению повторно провести финал на дистанции 100 м на спине

Первый результат заплыва был отменен из-за протестов шведской сборной
Мария Каменева Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Мария Каменева
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 22 мая. Решение организаторов чемпионата Европы устроить повторный финал на дистанции 100 метров на спине удивило российскую спортсменку Марию Каменеву. Об этом она рассказала журналистам после окончания соревнований.

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В пятницу Каменева была вынуждена дважды выступить в финале: результат первого заплыва был отменен после протеста шведской сборной - участвовавшая в соревнованиях Луиза Ханссон не услышала стартовый сигнал.

"Должна сказать, что второй заплыв дался мне не так сложно, но при этом время я показала немного хуже. Вместе с тем я рада, что мне удалось подтвердить свое третье место, я была крайне удивлена, когда мне сказали, что я должна снова выступить", - сказала Каменева.

Победу одержала британка Кэтлин Доусон, показавшая результат 58,48 секунды. Второй стала итальянка Маргерита Панциера (+0,52). Каменева проиграла победительнице 0,73 секунды. Россиянка Анастасия Фесикова заняла седьмое место.

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