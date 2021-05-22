Воронков: организаторы этапа Бриллиантовой лиги в Дохе должны принять решение по Акименко

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Павел Воронков, менеджер серебряного призера чемпионата мира 2019 года в прыжках в высоту Михаила Акименко, приложит все силы, чтобы спортсмен, получивший 22 мая нейтральный статус, смог выступить 28 мая на этапе Бриллиантовой лиги в Дохе. Об этом Воронков сообщил ТАСС.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) в субботу объявила о том, что одобрила заявки 23 российских легкоатлетов на получение нейтрального статуса в 2021 году. Среди получивших нейтральный статус и право выступать на международных стартах, соответственно, присутствует и Акименко.

"Я постараюсь сделать все, чтобы Акименко смог выступить уже 28 мая на этапе "Бриллиантовой лиги" в Дохе. Но решение о включении этого спортсмена в список участников соревнований будут принимать организаторы", - заметил Воронков.

28 мая в Дохе выступит обладатель лучшего результата сезона в мире в прыжках в высоту (2,37 метра) Илья Иванюк, завоевавший на чемпионате мира - 2019 в Дохе бронзовую награду. Приедет на турнир в столицу Катара и действующая чемпионка мира в прыжках с шестом Анжелика Сидорова. Иванюк и Сидорова получили от World Athletics допуски на участие в международных стартах еще 30 апреля.