World Athletics выдала нейтральные статусы 23 российским легкоатлетам на 2021 год

Среди получивших нейтральный статус серебряный призер чемпионата мира 2019 года в прыжках в высоту Михаил Акименко, а также Семен Бородаев (толкание ядра, метание диска), Тимофей Чалый (бег на 400 м с барьерами), Кирилл Фролов, Дарья Голубечкова, Дмитрий Грамачков, Юлия Халилова, Эльвира Хасанова, Василий Мизинов, Максим Пьянзин, Юлия Турова (все - спортивная ходьба), Ирина Иванова, Алена Лутковская (обе - прыжки с шестом), Ксения Лабыгина (бег на 100 м с барьерами), Денис Лукьянов, Валерий Пронькин (оба - молот), Ольга Онуфриенко (бег на 800 м), Сергей Полянский, Артем Примак (оба - прыжки в длину), Мария Привалова (тройной прыжок), Елена Соколова (прыжки в длину), Сардана Трофимова (марафон), Анна Тропина (бег с препятствиями на 3 000 м, 1 500 м, 5 000 м).

30 апреля нейтральный статус получили чемпионка мира и Европы в прыжках в высоту Мария Ласицкене, чемпионка мира в прыжках с шестом Анжелика Сидорова, бронзовый призер чемпионата мира в прыжках в высоту Илья Иванюк и прыгунья с шестом Аксана Гатауллина.

18 марта совет World Athletics вернул российским спортсменам право выступать на международных соревнованиях. Для этого им необходимо получить нейтральный статус, выступать под российским флагом они не могут по причине дисквалификации национальной федерации. В 2021 году статус, дающий право выступать на крупных международных турнирах (Олимпийских играх, молодежном чемпионате Европы, чемпионатах и первенствах мира), могут получить не более 10 спортсменов без права замены. На остальных международных соревнованиях количество участвующих в них нейтральных легкоатлетов из России не ограничивается.