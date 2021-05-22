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Летние олимпийские виды спорта

Получивший нейтральный статус легкоатлет Акименко рассчитывает выступить 28 мая в Дохе

Спортсмен рассказал, что его менеджер уже начал работу в этом направлении
Михаил Акименко Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Михаил Акименко
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата мира 2019 года в прыжках в высоту Михаил Акименко, получивший нейтральный статус, рассчитывает выступить 28 мая на этапе Бриллиантовой лиги в Дохе. Об этом Акименко сообщил ТАСС.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) в субботу объявила о том, что одобрила заявки 23 российских легкоатлетов на получение нейтрального статуса в 2021 году. Среди получивших нейтральный статус и право выступать на международных стартах присутствует и Акименко.

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"Я очень рад тому, что получил наконец допуск на международные старты. Для более качественной подготовки к Олимпиаде мне очень важно было иметь возможность уже сейчас соревноваться с сильнейшими ребятами из-за рубежа. Рассчитываю, что мне удастся выступить уже 28 мая на этапе Бриллиантовой лиги в Дохе, мой менеджер уже начал работу в этом направлении", - сказал Акименко.

28 мая в Дохе выступит обладатель лучшего результата сезона в мире в прыжках в высоту (2,37 метра) Илья Иванюк, завоевавший на чемпионате мира - 2019 в Дохе бронзовую награду. Иванюк имеет нейтральный статус с 30 апреля. Тогда же получила допуск и другая участница катарского этапа Бриллиантовой лиги Анжелика Сидорова, занявшая на ЧМ-2019 в прыжках с шестом первое место.

По словам Акименко, он до Олимпийских игр планирует выступить также на этапах Бриллиантовой лиги во Флоренции (10 июня) и Монако (9 июля).

Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.

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