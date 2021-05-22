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Евро-2020

Кубок чемпионата Европы по футболу прибыл в Санкт-Петербург

Трофей привез бывший футболист сборной Франции Давид Трезеге
Давид Трезеге Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Давид Трезеге
© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая. /ТАСС. Кубок чемпионата Европы по футболу прибыл в Санкт-Петербург и в субботу будет показан всем желающим. Об этом журналистам сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.

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"Я хотел бы сказать огромное спасибо устроителям чемпионата Европы по футболу, в наш город прибыл кубок чемпионата Европы. Его привез футболист Давид Трезеге, который держал этот кубок в руках (в составе сборной Франции он стал чемпионом Европы в 2000 году - прим. ТАСС), и он с удовольствием представляет этот кубок. Сегодня кубок будет в Петропавловской крепости, все желающие могут посмотреть на него, сфотографироваться. Я считаю, что для нашего города большая честь принимать этот чемпионат, мы к нему готовились, его перенесли, но независимо от пандемии город подготовился хорошо", - сказал он.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Санкт-Петербург дополнительно примет три матча группового этапа турнира, которые были запланированы в Дублине. Всего в Санкт-Петербурге пройдут семь игр: Бельгия - Россия (12 июня), Польша - Словакия (14 июня), Финляндия - Россия (16 июня), Швеция - Словакия (18 июня), Финляндия - Бельгия (21 июня), Швеция - Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля.

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