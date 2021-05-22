Беглов: вся необходимая инфраструктура для проведения Евро в Петербурге готова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Санкт-Петербург подготовил всю необходимую инфраструктуру для проведения чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщил в субботу журналистам губернатор города Александр Беглов.

"У нас есть основной стадион, мы подготовили еще три площадки - это стадион "Петровский", "Турбостроитель" и площадка в Зеленогорске, где будут проходить тренировки. Фан-зона на Конюшенной площади, на Дворцовой площади зона просмотра. Также будет площадка у Юбилейного. Вся необходимая инфраструктура готова", - сказал он.

Беглов добавил, что также обеспечены необходимые меры безопасности. "Что касается общей безопасности, у нас силовики хорошо работают. Работает штаб непосредственно на стадионе, поэтому все необходимые мероприятия проводятся, проходят тренировки, мы понимаем, что делать, знаем, как делать. Уже не раз проводили различные чемпионаты", - сказал он, выразив уверенность в том, что турнир пройдет на высоком уровне.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Всего в Санкт-Петербурге пройдут семь игр: Бельгия - Россия (12 июня), Польша - Словакия (14 июня), Финляндия - Россия (16 июня), Швеция - Словакия (18 июня), Финляндия - Бельгия (21 июня), Швеция - Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля.