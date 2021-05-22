Беглов: пандемия не помешала Петербургу хорошо подготовиться к Евро-2020

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Санкт-Петербург подготовился к принятию матчей чемпионата Европы по футболу на высоком уровне, несмотря на пандемию. Об этом в субботу сообщил журналистам губернатор Петербурга Александр Беглов.

"Соответствующая обстановка с ковидом у нас лучше, чем в других городах. Поэтому создали все необходимые условия - это и прививочная кампания, которая сегодня проходит, - более 500 тыс. горожан привились уже. Это дает уже начало коллективному иммунитету", - сказал он.

Беглов в то же время призвал горожан и гостей города соблюдать все меры предосторожности и масочный режим.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Всего в Санкт-Петербурге пройдут семь игр: Бельгия - Россия (12 июня), Польша - Словакия (14 июня), Финляндия - Россия (16 июня), Швеция - Словакия (18 июня), Финляндия - Бельгия (21 июня), Швеция - Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля.