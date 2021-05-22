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Евро-2020

Футболист сборной России Макаров рассказал об адаптации в национальной команде

Полузащитник казанского "Рубина" впервые получил вызов в сборную перед чемпионатом Европы

НОВОГОРСК /Московская область/, 22 мая. /ТАСС/. Полузащитник казанского "Рубина" Денис Макаров хорошо проходит адаптацию в сборной России и постепенно вливается в коллектив. Об этом Макаров рассказал журналистам.

Сборная России по футболу проводит подготовительный сбор перед чемпионатом Европы в подмосковном Новогорске. Макаров получил свой первый вызов в национальную команду. Всего на подготовительный сбор были вызваны 30 футболистов, трое из них - Александр Головин, Денис Черышев и Алексей Миранчук - прибудут в расположение команды 24-25 мая.

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"Слуцкий (Леонид, главный тренер "Рубина" - прим. ТАСС) сказал, что все получится: "играй как в клубе и попадешь на Евро". Пожелал удачи, - сказал Макаров. - Адаптация [в национальной сборной] проходит отлично, постепенно со всеми знакомлюсь, вливаюсь в коллектив".

"Сейчас волнения нет, потому что это просто тренировки. Если я буду нужен этой команде, то я буду работать и дальше. Это большая честь, что я попал сюда", - добавил он.

Также футболист сравнил работу в молодежной сборной и основной. "Разные практически схемы, и требования на тренировках совсем другие. Там более лояльные тренировки, которые проходили в спокойном режиме, а здесь подготовка идет полным ходом. Также здесь у нас есть больше времени подготовиться к чемпионату Европы", - отметил Макаров.

Окончательная заявка на чемпионат Европы из 26 игроков станет известна после учебно-тренировочного сбора в Австрии, который пройдет с 22 по 31 мая. Подопечные Станислава Черчесова проведут два товарищеских матча против команд Польши (1 июня) и Болгарии (5 июня). Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Сборная России на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).

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