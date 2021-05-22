Мазепин занял 16-е место в третьей практике "Формулы-1"

В первой практике Мазепин показал 17-й результат, опередив партнера по команде Мика Шумахера, ставшего 18-м, на 0,185 секунды. Вторую сессию россиянин завершил на 18-й позиции, а немец - на 19-й, партнеров по команде разделили 0,009 секунды. Мазепин впервые в сезоне дважды по ходу гоночного уик-энда опередил Шумахера в свободных заездах. На предыдущих четырех этапах россиянин лишь раз оказывался в протоколах практик выше сына семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера.

В концовке третьей сессии свободных заездов канадец Николас Латифи, выступающий за "Уильямс", врезался в ограждение и повредил машину, из-за чего свободная практика была приостановлена почти на семь минут. Под самый занавес соревнований болид разбил Шумахер, ранее в концовке второй сессии немец также повредил машину, врезавшись в барьер. Вторую и третью сессии организаторы завершили досрочно из-за аварий Шумахера. В первой практике лучшее время показал мексиканец Серхио Перес из "Ред Булл", во второй - монегаск Шарль Леклер из "Феррари", в третьей - голландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл".

Квалификация пройдет позднее в субботу, гонка - в воскресенье.