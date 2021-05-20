Мазепин впервые в сезоне дважды опередил Шумахера в практиках "Формулы-1"

ТАСС, 20 мая. Российский пилот "Хааса" Никита Мазепин опередил партнера по команде немца Мика Шумахера в обеих четверговых сессиях свободных заездов пятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Монако.

В первой практике Мазепин показал 17-й результат, опередив Шумахера, ставшего 18-м, на 0,185 секунды. Вторую сессию россиянин завершил на 18-й позиции, а немец - на 19-й, партнеров по команде разделили 0,009 секунды. Мазепин впервые в сезоне дважды по ходу гоночного уик-энда опередил Шумахера в свободных заездах. На предыдущих четырех этапах россиянин лишь раз оказывался в протоколах практик выше сына семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера.

В концовке второй сессии свободных заездов Шумахер врезался в барьер и повредил машину. Заезды были завершены досрочно из-за поломанного барьера. В первой практике лучшее время показал мексиканец Серхио Перес из "Ред Булл", во второй - монегаск Шарль Леклер из "Феррари".

Третья сессия свободных заездов и квалификация пройдут в субботу, гонка - в воскресенье.