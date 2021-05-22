Сорокин: организаторы Евро в Петербурге сделали все возможное для безопасности зрителей

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Организаторы российской части чемпионата Европы по футболу сделали максимум, чтобы обеспечить все меры предосторожности. Об этом сообщил генеральный директор оргкомитета российской части чемпионата Европы Алексей Сорокин в эфире телеканала "Россия-24".

"Заполняемость трибун 50%, рассадка в шахматном порядке, везде будут санитайзеры, ленточные ограждения, антиковидная разметка. Мы сократили вместимость всех публичных зон вдвое таким образом, что площадь на одного человека будет составлять 2,5 кв. м., - сказал Сорокин. - Сделано максимум, чтобы обеспечить все меры предосторожности. Надо понимать, что жизнь продолжается, нельзя все время сидеть взаперти, людям надо жить, надо радоваться".

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Всего в Санкт-Петербурге состоятся семь игр: Бельгия - Россия (12 июня), Польша - Словакия (14 июня), Финляндия - Россия (16 июня), Швеция - Словакия (18 июня), Финляндия - Бельгия (21 июня), Швеция - Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля.