Эксперт: у гребного канала в Барнауле мало шансов получить чемпионат мира

Спортсмены - участники этапа Кубка мира в Барнауле также отметили соответствие канала международным требованиям. По словам алтайской каноистки Ирины Андреевой, которая в субботу стала второй на дистанции 200 метров, в Барнауле созданы все условия для успешных стартов.

"Хотелось бы, чтобы здесь чемпионат мира прошел, но мы все наблюдаем, что много внешних факторов. В ближайшие два года чемпионаты мира в России запрещены, а что через два года будет, никто пока не знает. Наши шансы на чемпионат здесь мизерные, заявку нужно подавать за пять лет. Однако есть много других международных соревнований: первенство до 24 лет, кубки, соревнования ветеранов. У Международной федерации каноэ (ICF) шесть подвидов гребли, здесь у нас спринт, гладкая гребля. Есть марафон, это технически возможно делать здесь. Есть "драконы", тоже очень массовый спорт, сапсерфинг сейчас развивается - тоже можем под это попадать. Перспективы у нас есть, инфраструктура интересно развивается, важно не останавливаться", - сказал Шамков журналистам.

БАРНАУЛ, 22 мая. /ТАСС/. Гребной канал, построенный в Барнауле специально к проведению второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, может быть площадкой для проведения марафонов, соревнований на лодках - "драконах" и сапсерфинга. Шансы на проведение здесь чемпионата мира по гребле низки, считает президент Алтайской федерации гребли на байдарках и каноэ Юрий Шамков.

"Здесь хорошая вода, все укомплектовано. Очень важно, что здесь именно обводной канал. Это очень достойное место для проведения соревнований международного уровня: здесь достаточная глубина, быстрее гребок прорабатывается", - рассказала спортсменка журналистам.

Спортсмен из Германии Йохан-Петер Кречмер рассказал ТАСС, что гребному каналу в Барнауле всего несколько лет, но локация здесь очень хорошая и для гребцов созданы все условия. Стентон Коллинс из США также заявил, что канал в Барнауле - один из самых достойных, что он видел за период своей спортивной карьеры.

"Лодки очень хорошие здесь, соответствуют стандартам, новые, все прекрасно. Если здесь будут организованы другие соревнования, то мы с удовольствием приедем еще раз, нам все нравится. На политическом уровне у стран могут быть разногласия, но спортсмены дружат между собой, мы всегда ставим спорт на первое место", - сказал американский атлет.

О зрительской поддержке

Технический директор ICF Мартин Маринов также отметил высокий зрительский интерес к соревнованиям. Он рассказал ТАСС, что спортсмены впечатлены большим числом болельщиков на трибунах. Он считает, что такая масштабная поддержка характерна для маленьких городов, где крупные спортивные события случаются довольно редко. Ранее спортсмены также заявляли о небывалой зрительской поддержке, которая даже иногда мешала гребцам сосредоточиться на старте.

Шамков уточнил, что билеты на старты в субботу и воскресенье были распроданы полностью, однако на заполнение трибун повлияла испортившаяся погода - дождь, ветер и температура воздуха плюс 9 градусов. Так, на субботу было продано 5 тыс. билетов, а на зрительских трибунах присутствовали около 1 тыс. человек.

В Барнауле 20 мая стартовал второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, право проведения которого Алтайскому краю доверила ICF в марте 2019 года после положительного опыта проведения турнира "Кубок чемпионов". В городе для подготовки к этапу Кубка мира специально построили обводной канал глубиной 14 метров. Для проведения соревнований было закуплено 300 лодок на общую сумму 150 млн рублей, всего в организацию соревнований в Барнауле, а также в подготовку инфраструктуры для них вложено более 600 млн рублей. В соревнованиях участвуют более 400 спортсменов из почти 60 стран мира. Вице-президент Международной федерации каноэ Томас Конецко в пятницу заявил о намерении проведения новых международных соревнований в Барнауле.