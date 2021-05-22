Леклер выиграл квалификацию Гран-при Монако, Мазепин - 19-й

ТАСС, 22 мая. Пилот команды "Феррари" Шарль Леклер выиграл квалификацию пятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Монако.

Второе место занял нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл" (отставание - 0,230 секунды), третьим стал финн Валттери Боттас из "Мерседеса" (+0,255). Квалификация завершилась досрочно из-за аварии Леклера. Для монегаска поул на домашнем этапе стал восьмым в карьере.

Россиянин Никита Мазепин из "Хааса" показал 19-й результат и впервые по итогам квалификации обошел своего партнера по команде Мика Шумахера. Немец не принимал участие в квалификационном заезде, так как сильно повредил машину в конце третьей тренировочной сессии.

Гонка состоится в воскресенье и начнется в 16:00 мск.