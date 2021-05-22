Финские хоккеисты обыграли команду США в матче чемпионата мира

РИГА, 22 мая. /ТАСС/. Сборная Финляндии одержала победу над командой США со счетом 2:1 в матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею. Турнир проходит в Риге.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Атте Охтамаа (27-я минута) и Ииро Пакаринен (36). У проигравших отличился Джейсон Робертсон (39).
Команды провели первый матч на турнире. Сборные Финляндии и США выступают в группе B с командами Германии, которая одержала победы в двух стартовых матчах чемпионата мира, Италии, Казахстана, Канады, Латвии и Норвегии.
В чемпионате мира принимают участие 16 команд, разбитых на две группы по восемь сборных. В плей-офф выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы. Чемпионат мира завершится 6 июня.
|№;
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Германия
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|14-5
|6
|2
|Латвия
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|2-0
|3
|3
|Финляндия
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|2-1
|3
|4
|Казахстан
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|5
|США
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|1-2
|0
|6
|Канада
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0-2
|0
|7
|Норвегия
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|1-5
|0
|8
|Италия
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|4-9
|0