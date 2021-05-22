Финские хоккеисты обыграли команду США в матче чемпионата мира

РИГА, 22 мая. /ТАСС/. Сборная Финляндии одержала победу над командой США со счетом 2:1 в матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею. Турнир проходит в Риге.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Атте Охтамаа (27-я минута) и Ииро Пакаринен (36). У проигравших отличился Джейсон Робертсон (39).

Команды провели первый матч на турнире. Сборные Финляндии и США выступают в группе B с командами Германии, которая одержала победы в двух стартовых матчах чемпионата мира, Италии, Казахстана, Канады, Латвии и Норвегии.

В чемпионате мира принимают участие 16 команд, разбитых на две группы по восемь сборных. В плей-офф выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы. Чемпионат мира завершится 6 июня.