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ЧМ по хоккею в Риге

Финские хоккеисты обыграли команду США в матче чемпионата мира

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу сборной Финляндии
Ииро Пакаринен EPA-EFE/TOMS KALNINS
Описание
Ииро Пакаринен
© EPA-EFE/TOMS KALNINS

РИГА, 22 мая. /ТАСС/. Сборная Финляндии одержала победу над командой США со счетом 2:1 в матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею. Турнир проходит в Риге.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Атте Охтамаа (27-я минута) и Ииро Пакаринен (36). У проигравших отличился Джейсон Робертсон (39).

Команды провели первый матч на турнире. Сборные Финляндии и США выступают в группе B с командами Германии, которая одержала победы в двух стартовых матчах чемпионата мира, Италии, Казахстана, Канады, Латвии и Норвегии.

В чемпионате мира принимают участие 16 команд, разбитых на две группы по восемь сборных. В плей-офф выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы. Чемпионат мира завершится 6 июня.

Чемпионат мира по хоккею-2021 Группа B
№;КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Германия220000014-56
2Латвия11000002-03
3Финляндия11000002-13
4Казахстан00000000-00
5США10000011-20
6Канада10000010-20
7Норвегия10000011-50
8Италия10000014-90

 

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