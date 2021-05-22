Хоккеист Толчинский признался, что не ощутил дискомфорта от игры при пустых трибунах

Россияне выиграли у британцев со счетом 7:1 во втором матче чемпионата мира в Риге, забросив четыре шайбы в первые 11 минут встречи. Толчинский был включен в заявку команды только в субботу и провел свой дебютный матч, отметившись заброшенной шайбой.

ТАСС, 22 мая. Пустые трибуны на арене в Риге во время чемпионата мира по хоккею переносят игроков во времена матчей в юниорских первенствах России. Такое мнение журналистам высказал нападающий сборной России Сергей Толчинский.

"В этом тоже есть какая-то своя соль, это прикольно, потому что появляется какая-то ностальгия, переносишься во время, когда играл по своему возрасту на турнирах, куда приходит человек 50, и из них 48 - это чьи-то родные и близкие, - сказал Толчинский. - Может быть, на "Арене-Рига" тяжелее играть, а здесь ничего такого лично я не ощущал. Думаю, у нас была уверенность, так как у нас хороший состав, потому мы выходили с первых минут максимально сконцентрированные. Хорошо, что получилось сразу забить и довести игру до победы".

Также хоккеист отметил, что играть в таких матчах приятно, так как многое получается. "Мне кажется, что странно радоваться, когда ведешь 3:0 и забрасываешь четвертую шайбу. Но так, конечно, какой-то кайф есть - можно поиграть в пас, почувствовать взаимодействие. Когда многое в матче получается, ощущаешь удовольствие от игры", - добавил нападающий.

Чемпионат мира по хоккею проходит с 21 мая по 6 июня в Риге. Следующий матч сборная России проведет 24 мая против команды Словакии. В группе А играют сборные Белоруссии, Дании, Чехии, Швейцарии и Швеции.

В связи с санкциями Спортивного арбитражного суда на чемпионатах мира и Олимпийских играх российские команды не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать национальный гимн. Российские хоккеисты выступают в Риге под названием и флагом Олимпийского комитета России. В честь побед россиян после матчей звучит музыкальный фрагмент из Концерта №1 с фортепиано и оркестром Петра Чайковского.