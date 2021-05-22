"Фишт" готов к инспекции УЕФА перед началом выступления "Сочи" в Лиге конференций

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Домашний стадион футбольного клуба "Сочи" "Фишт" готов пройти инспекцию Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перед стартом выступлений команды в Лиге конференций. Об этом ТАСС сообщил руководитель арены Вениамин Богомолов.

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"Сочи" занял пятое место по итогам сезона Тинькофф - Российской премьер-лиги. Команда сыграет во втором квалификационном раунде Лиги конференций, матчи планируется провести 22 и 29 июля.

"Конечно, готов, мы проводили матчи чемпионата мира по футболу, у нас ничего не изменилось, - сказал Богомолов. - Стадион "Фишт" удовлетворяет всем международным требованиям. Мы плотно работаем с клубом, все необходимые документы клуб у нас запрашивает по стадиону, но пока не доводилась нам информация о том, когда непосредственно будет инспекционный визит".

Лига конференций является третьим по значимости международным турниром. Соревнование будет впервые проведено в сезоне-2021/22.