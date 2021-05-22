Мадридский "Атлетико" в 11-й раз стал чемпионом Испании по футболу

ТАСС, 22 мая. Мадридский "Атлетико" стал победителем чемпионата Испании по футболу. В матче заключительного, 38-го тура подопечные Диего Симеоне обыграли на выезде "Вальядолид" со счетом 2:1.
В составе победителей голы забили Анхель Корреа (57-я минута) и Луис Суарес (67). У хозяев отличился Оскар Плано (18).
Футболисты "Атлетико" набрали 86 очков. Второе место с 84 очками занял мадридский "Реал", который в параллельном матче одержал волевую победу над "Вильярреалом" (2:1). Третье место с 79 очками заняла "Барселона", четвертую строчку ранее себе гарантировала "Севилья" (74), которая проведет свой матч 38-го тура в воскресенье. Все четыре команды сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов следующего сезона.
H A P P I N E S S ❤️#CampeonesPartidoAPartido pic.twitter.com/5n2arS4H21— Atlético de Madrid (@atletienglish) May 22, 2021
"Атлетико" в 11-й раз стал чемпионом Испании. Этот титул стал вторым для команды под руководством Симеоне, который возглавляет клуб с 2011 года. Также в активе команды 10 побед в кубке страны и две - в суперкубке. "Атлетико" по три раза побеждал в Лиге Европы и Суперкубке УЕФА и однажды выиграл Кубок обладателей кубков.
В групповой этап Лиги Европы по итогам чемпионата пробились занявшие пятое и шестое места соответственно "Реал Сосьедад" (62) и "Бетис" (61). В квалификационном раунде плей-офф Лиги конференций сыграет "Вильярреал" (58).
❝ !❞— Atlético de Madrid (@atletienglish) May 22, 2021
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❤️ #CampeonesPartidoAPartido pic.twitter.com/kuwodKceU7
Сильнейший дивизион покинули "Уэска" (34), для которой этот сезон был вторым в элите, "Вальядолид" (31), президентом которого является бывший нападающий "Реала" и "Барселоны" Роналдо, а также "Эйбар" (30), выступавший в высшей лиге на протяжении семи последних лет.