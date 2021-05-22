Завершился Кубок Москвы в дисциплинах "фристайл-аквабайк" и "гидрофлайт"

Победителем соревнований в классе "аквабайк-фристайл" стал Владислав Воробьев. Второе место занял Николай Соколенко, а третье досталось Андрею Волхонову. Победителем в гидрофлайте стал Сергей Филиппов. Вторым стал Андрей Смирнов, третью строчку итогового протокола разделили Александр Барс и Алексей Мишустин.

Как рассказал ТАСС президент Федерации водно-моторного спорта России (ФВМСР) Михаил Ершов, нынешний Кубок Москвы стартовал раньше привычного срока, чтобы спортсмены могли быстрее войти в сезон. "Совместно с московской федерацией водно-моторного спорта провели Кубок Москвы по фристайлу в аквабайке и гидрофлайту. Проводим специально в мае в этом году, чтобы спортсмены могли раньше начать сезон, тренироваться, получали разряды, чтобы имели допуск на чемпионат и Кубок России. Сезон начался активно, а в августе планируем провести на Гребном канале чемпионат Москвы во всех дисциплинах", - сказал Ершов.

Первый вице-президент ФВМСР Андрей Краснов, подводя итоги Кубка Москвы, особо отметил высокий уровень в соревнованиях по гидрофлайту. "Кубок Москвы прошел на высоком уровне, а во флайборде получился настоящий чемпионат России. Московский уровень гидрофлайт-разборок дотянулся до такого уровня за счет сильных участников. При этом мы вынуждены были сделать еще один круг, чтобы выявить призеров - были финал за золото и малый финал за бронзовые медали. И третье место между собой разделили два сильных спортсмена", - подчеркнул Краснов.