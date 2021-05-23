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Футбол в Испании

"Атлетико" выразил поддержку семье погибшего при праздновании чемпионства клуба подростка

В субботу мадридский клуб в 11-й раз стал чемпионом страны

ТАСС, 23 мая. Мадридский "Атлетико" высказал слова поддержки семье погибшего при праздновании победы клуба в чемпионате Испании по футболу подростка. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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В субботу "Атлетико" в 11-й раз стал чемпионом страны. По информации EFE, во время празднования чемпионства клуба в городе погиб 14-летний подросток.

"Потрясены печальной новостью о смерти молодого болельщика "Атлетико", - говорится в сообщении клуба. - Выражаем семье слова поддержки в этот момент боли".

В матче заключительного тура "Атлетико" со счетом 2:1 победил "Вальядолид".

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