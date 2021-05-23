Мазепин считает, что получил уверенность в качестве пилота "Формулы-1"

В четверг Мазепин впервые в сезоне дважды опередил напарника по команде Мика Шумахера, он оказался выше него в сессиях свободных заездов пятого этапа "Формулы-1" - Гран-при Монако. Также российский пилот впервые обошел Шумахера по итогам квалификации, став 19-м. Немец не принимал участие в квалификационном заезде, так как сильно повредил машину в конце третьей тренировочной сессии.

ТАСС, 23 мая. Российский пилот "Хааса" Никита Мазепин внес изменения в свою работу между этапами Гран-при в Испании и в Монако, что придало ему уверенности в качестве пилота чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Комментарий Мазепина приводит портал GrandPX .

"Главное, как я провел неделю между Барселоной и Монако, после Гран-при Испании я отправился в Англию и провел несколько продуктивных дней с командой, - сказал Мазепин. - Мы много говорили, встречались и нашли единый подход, надеюсь, это продолжится и в будущем. Я бы не назвал это новым подходом, но сделал некоторые изменения, которые были необходимы. Прекрасно понимаю, какой внешний фактор был мне нужен, я не знал, увеличит ли это мою скорость, но был уверен, что это придаст мне уверенности, которую в конце концов получил".

"Не могу сказать, что это ощущается как гора с плеч, но это определенно позволяет мне обрести позитивный настрой в преддверии 2022 года", - добавил спортсмен.

Гонка Гран-при Монако состоится в воскресенье и начнется в 16:00 мск. В прошлом сезоне Мазепин выступал в чемпионате "Формулы-2" за Hitech GP, по итогам чемпионата он занял пятое место. В декабре 2020 года он подписал многолетний контракт с "Хаасом".